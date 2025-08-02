В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том как Кедми ищет себе новых кормильцев.

Day.Az представляет публикацию:

Есть такая говорящая башка на российских пропагандистских передачах, зовут Яков Кедми. Его выдают то за экс-главу какой-то третьесортной израильской спецслужбы, то за эксперта в области безопасности, то за черт знает кого вообще. Регулярный гость у Соловьева.

Так вот, все чаще замечаем, как Кедми с возрастом становится все больше похож на армянина. И сказки какие-то армянские повторяет, и даже внешне: лоснящаяся морда, нос растет... С каждым эфиром все больше смахивает. Причем что странно - на российского армянина.

Этот "чекист" или как он там себя называет, забывапет упомянуть, что в самом Израиле о нем ни кто и не знает, как о каком-то суперагенте, офицере спецслужб и так далее. Зато старика Кедми отлично знают как пройдоху, который гоняет по всему миру в поисках заработка. Ему плевать, на какую тему говорить - хватается за все, что плохо лежит. Лишь бы платили.

До последнего времени дела у Кедми шли неплохо: работал говорящей дрессированной собачкой у Владимира Соловьева. Работенка не пыльная: вышел в эфир, получил список тем, проорался с умным видом - и свалил в закат. Платили много и вовремя.

Но вот одна у Кедми проблема - мордой не вышел, орет уже не так громко, да и акцент какой-то еврейский... На образец не тянет. Отодвинули дядь Яшу от кормушки, от эфиров отлучили. Судя по тому, как Кедми надрывается, денег ему сейчас нужно МНОГО, и желательно поскорее. Интересно, почему. Любовницу что ли завел, дядь Яша? Будем искать!

В итоге Кедми теперь опять гастролирует в поисках новых кормильцев: подался к армянам, отрабатывать пророссийскую и антиазербайджанскую повестку. Может поэтому так лицо перекосило. Лимон съешь, может поможет.