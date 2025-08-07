Спецоперация в Балакене: в горах задержана вооружённая наркогруппа

В ходе совместных операций, проведенных сотрудниками полиции и пограничной службы в Балакенском районе, были задержаны шесть человек, подозреваемых в культивировании наркотических растений, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в совершении других тяжких преступлений.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в труднодоступной высокогорной местности, были обнаружены три наркоплантации.

Установлены и задержаны лица, занимавшиеся выращиванием конопли - ранее судимый 54-летний Тахир Исмаилов, его 49-летний родственник Огтай Гюлюев и их 59-летний знакомый Низами Гараев.

При осмотре территории были обнаружены наркотические растения, два незаконно хранившихся охотничьих ружья и другие вещественные доказательства.

Задержанные признались, что выращивали коноплю с целью получения дохода и ухаживали за растениями.

В рамках других мероприятий были также задержаны еще трое подозреваемых в распространении наркотических средств и совершении других преступлений - Орудж Оруджов, Эльвин Папаев и Насир Йетимов.

Кроме того, в ходе операций, проведенных сотрудниками отдела по фактам незаконного хранения оружия и боеприпасов, в горной местности были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова и четыре охотничьих ружья.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.