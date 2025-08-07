В Кении вертолет влетел в жилой дом

В Кении в округе Киамбу вертолет с четырьмя пассажирами на борту влетел в частный жилой дом.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Standard.

Инцидент произошел возле средней школы Мвихоко, прямо напротив церкви Нгатхо.

По словам очевидцев, вертолет снижался по спирали. Пассажиры уже во время приближения к земле пытались спастись с помощью парашютов, однако не успели.

"Самолет, предположительно принадлежавший компании AMREF, загорелся вскоре после удара. Очевидцы сообщили о громком взрыве, за которым последовал густой дым", - говорится в сообщении.

В публикации одного из местных жителей на странице в соцсети X говорится, что после падения вертолет загорелся, а затем взорвался. Огонь охватил несколько соседних домов. На место инцидента были направлены экстренные службы города для ликвидации последствий крушения. На данный момент на месте проводятся спасательные работы.