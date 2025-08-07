Израиль готовит новую операцию в Газе

Израильские власти намерены утвердить масштабный план военных операций в секторе Газа, рассчитанный на пять месяцев и предполагающий дальнейшее продвижение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вглубь палестинского анклава.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники, план, поддержанный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, будет представлен на рассмотрение кабинета безопасности уже в четверг. Предполагается, что для реализации задуманного будут задействованы пять дивизий ЦАХАЛ, а сам план включает захват дополнительных территорий, передает Day.Az.

Одним из наиболее обсуждаемых пунктов является запланированное переселение около миллиона жителей города Газа. При этом власти Израиля, по данным источников, планируют одновременно увеличить объем гуманитарной помощи для оставшегося населения анклава.

Собеседники издания подчеркивают, что окончательная версия документа может зависеть от предложений, поступивших от США, поскольку Вашингтон по-прежнему оказывает заметное влияние на политику Израиля в этом вопросе.

Параллельно The Times of Israel сообщает о наличии серьезных разногласий внутри израильского военного командования. Командующий Южным округом генерал-майор Янив Асор подтвердил, что нет единого мнения относительно дальнейших действий в Газе. Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Эяль Замир выступает против длительной оккупации сектора.