Рубио назвал условие встречи Путина и Трампа
Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, смогут ли РФ и Украина достичь согласия в вопросе урегулирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое условие назвал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Business.
"Это будет зависеть от того, какого прогресса удастся достичь. Многое будет зависеть от того, насколько мы сможем сблизить позиции сторон, сможем ли добиться прогресса", - сказал он.
Рубио подчеркнул, что в случае недостаточной близости позиций Москвы и Киева проведение встречи на уровне лидеров "не будет иметь никакого толка".
