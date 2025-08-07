Выход к морю – не решение проблем: о секретах успеха Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Туркменистане продолжает работу Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC). Как сообщается, целью мероприятия является поиск решений, позволяющих им преодолеть препятствия, с которыми они сталкиваются в связи со своим географическим положением.

Уточним, что хотя Азербайджан располагается на побережье Каспийского моря, Каспий считается внутренним водоемом, так как не имеет связи с мировым океаном. Поэтому нашу страну причисляют к тем, что не имеют выхода к морю. Но, думается, все согласятся с тем, что Азербайджан смотрится странно в списке государств, подпадающих под эту категорию.

К странам указанной категории относятся Афганистан, Армения, Азербайджан, Бутан, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Эсватини, Эфиопия, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малави, Мали, Монголия, Непал, Нигер, Северная Македония, Парагвай, Молдова, Руанда, Южный Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Замбия и Зимбабве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции заявил: "Мы собрались сегодня здесь, чтобы подтвердить непреложную истину: география никогда не должна определять судьбу".

И генсеку Организации Объединенных Наций следует поаплодировать, потому что в современном мире география не может служить тормозом для развития государств. Есть развитые страны, не имеющие выхода к морю, есть десятки беднейших стран, у которых таковой имеется. География может создавать проблемы только для островных государств, для всех остальных же причины отсутствия успеха кроются отнюдь не в отсутствии морских просторов за окном. Лучшим примером, подтверждающим этот тезис, является пример Азербайджана. Хотя мы можем похвастать и морскими пейзажами, море участвует в торговых отношениях только с непосредственными соседями. Точнее, так было до недавнего времени. Сегодня Каспий является частью международного мультимодального маршрута, соединяющего регион с другими морями, и говорить об изолированности нашего моря от мирового океана в определенном смысле уже нельзя.

В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек. Об этом сообщает Служба новостей ООН. По ее данным, хотя эти государства составляют 7 процентов мирового населения, на их долю приходится лишь чуть более 1 процента объема мировой экономики и торговли. "Это яркий пример глубокого неравенства, которое ведет к маргинализации", - сказал на конференции в Авазе Гутерриш. По его словам, страны этой категории сталкиваются с высокими торговыми барьерами, высокими транспортными расходами, у них ограничен выход к глобальным рынкам, а государственные долги достигли опасного уровня.

Беспокойство генсека ООН понятно, если мы говорим о большинстве включенных в вышеприведенный список государств. Но не обо всех. Возможно, когда-то география Центральной Азии создавала проблемы, но теперь это важный транзитный регион с быстро развивающейся транспортно-логистической инфраструктурой. Кроме того, Казахстан и Кыргызстан имеют выходы на Китай и, соответственно, к морским портам КНР. В том же Кыргызстане Китай в настоящее время строит железную дорогу, после чего страна перестанет быть региональным тупиком.

Что касается Азербайджана, то ни одно из озвученных генсеком ООН беспокойств не является актуальным для нашей страны. Азербайджан нивелировал все возможные проблемы, связанные с отсутствием выхода к морю, инфраструктурными и логистическими проектами, решив все вопросы до того, как они превратились в проблему. В целом, Южный Кавказ имеет очень выгодное географическое расположение. Одним концом этот небольшой регион упирается в Черное море, и Азербайджан успешно пользуется грузинскими портами для осуществления собственных и транзитных торговых операций. Азербайджан и его партнеры в ЦА уже стали неотъемлемой частью евразийской и мировой экономики, и отсутствие выхода к морю не создает тут никаких препятствий.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, говоря о мерах, необходимых для решения проблем стран, не имеющих выхода к морю, перечислила то, что Азербайджаном уже сделано. В принципе, вместо теоретических рассуждений, специалисты ООН могли бы привести пример Азербайджана. Живой пример куда более убедителен, а главное, доказывает, что география не играет особой роли и выход есть всегда.

Говоря о мерах, необходимых для успеха, госпожа Гринспан сказала: "Я бы выделила три ключевых направления. Первое - региональная интеграция. Для таких стран это особенно важно: когда вы интегрированы, через вас проходят товарные потоки, что может усилить вашу позицию в регионе.

Второе - логистика. Необходима инфраструктура, чтобы обеспечивать движение товаров на экспорт и импорт. Поэтому региональная инфраструктура так важна.

И третье - упрощение торговли: цифровизация таможни, стандарты, сближение нормативной базы. Если у каждой страны свои правила, это дорого и сложно. Упрощение торговли - важная составляющая решения логистических и экономических проблем для развивающихся стран без выхода к морю".

Президент Ильхам Алиев в одном из своих вступлений указал, что одним из условий успеха азербайджанских проектов являются дружеские отношения с соседями. Нашей стране действительно удалось установить прекрасные отношения со всеми странами, являющимися партнерами по задуманным и реализованным ею проектам. Все страны по маршрутам энергетических и логистических коридоров в своем роде интегрированы этими проектами. Что касается инфраструктуры, то и здесь осуществлена огромная работа. Международный транзит полностью обеспечен, а сегодня проводятся работы по расширению пропускной способности железных дорог и мощностей трубопроводов. Постепенно решаются также вопросы цифровизации, таможенных процедур и так далее. Эти вопросы решаемы

Если говорить о странах Центральной Азии, то последние геополитические перемены заставили эти государства приступить к ускоренному развитию транспортной сети и портов. Интегрируются железнодорожные сети ЦА и Азербайджана, отлаживается взаимодействие портов.

В своем выступлении на конференции в Авазе премьер-министр АР Али Асадов подчеркнул, что транспортная политика Азербайджана и новая современная инфраструктура превратили географические ограничения в возможности. Среди ключевых достижений он упомянул крупнейший на Каспии торговый флот, насчитывающий более 50 судов, а также судостроительный завод, на котором сейчас строится 10 кораблей. По словам азербайджанского премьера, в ближайшие годы пропускная способность Бакинского международного морского торгового порта увеличится до 25 миллионов тонн грузов. Эту инфраструктурную базу дополняют железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, девять международных аэропортов и крупнейшая в регионе компания по грузовым авиаперевозкам, что в совокупности делает Азербайджан одним из ключевых международных транспортных хабов, подчеркнул Асадов.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, участвующая на Межпарламентском Форуме в рамках конференции в Авазе, заявила, что инициативы Азербайджана стали опорой для регионального сотрудничества и координации, способствуя укреплению торговых связей и развитию сотрудничества между развивающимися странами, не имеющими доступа к морю. Гафарова отметила, что за последние годы наша страна инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру. Так, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, создающийся Цифровой Шелковый путь, по ее словам, служат ярким примером приверженности страны укреплению региональных связей.

От Китая до Черного и Средиземного морей уже протянут Средний коридор. На днях из Турции в Европу были отправлены два грузовых состава, прибывших по Среднему коридору из Китая. Составы достигли турецкой территории всего за 15 дней. Это рекорд. Согласно статистике, объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился на 90 процентов, а время транзита по маршруту значительно сократилось. Так, контейнерные поезда из Китая достигают портов Азербайджана за 10-12 дней.

Продолжаются работы и в направлении цифровизации. Азербайджан и Казахстан в настоящее время реализуют проект прокладки подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 380 км и пропускной способностью 400 терабит/с., который соединит Сумгайыт и Актау. Транскаспийский оптоволоконный кабель является ключевым компонентом проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) и строится с целью создание цифрового коридора между Европой и Азией через Азербайджан.

Как видим, отдаленность от мирового океана не помешала транспортной и цифровой интеграции региона. Азербайджан и его партнеры доказали, что отсутствие выхода к морю это не приговор

Проблемы для большинства относящихся к этой категории стран создает не отдаленность морей, а внутренняя политическая нестабильность, недружественные соседи, все еще не преодоленные последствия колониального прошлого, отсутствие четкого видения экономических возможностей и перспектив. Многие из указанных государств богаты природными ресурсами, но не способны ими распорядиться. Показательно, что многие имеющие выход к морю страны той же Африки находятся в не лучшем положении по причине наличия тех же самых проблем. Эти проблемы не позволяют воспользоваться возможностями, которые предоставляет выход на морскую торговлю. Возьмем одну из беднейших стран - Сомали, расположенную на побережье Индийского океана. Или же Никарагуа, красиво вписанную в перешеек между Карибским морем и Тихим океаном.

Среди стран, не имеющих выхода к морю, судя по тому, что было рассказано на конференции их представителями, тоже начинается некоторое движение. Страны Сахеля работают над улучшением интеграции и превращением регионального сотрудничества в реальный инструмент развития. Замбия оживляет железную дорогу с Танзанией, а построенный между ней и Ботсваной мост позволил сократить время в пути с 14 дней до пяти часов. Зимбабве сотрудничает с соседями в строительстве железных дорог. И так далее.

Чтобы был результат, нужны разумные амбиции, политическая воля и умение работать. Азербайджан добился успеха потому, что обладает всеми этими качествами и всегда надеется только на себя. Поддержка международных организаций это хорошо в масштабе гуманитарной или консультативной помощи, но для развития экономики эти факторы ничего не значат. Когда Азербайджан искал точку опоры после восстановления своей независимости, он находился в тяжелом положении. Его экономика была разрушена, казна была пуста. За короткий по меркам истории срок - за каких-то 34 ода страна смогла превратиться в локомотив экономики своего региона, транспортно-логистический, а теперь уже и энергетический хаб, рекордно снизить государственный долг и реализовать масштабные проекты. Сегодняшний Азербайджан располагает экономическим суверенитетом, поддерживающим и политический суверенитет. И все это достигнуто с расчетом на собственные ресурсы и возможности. Баку с радостью поделится этим своим опытом со всеми желающими. Никакого невозможного тут нет.

В заключение отметим, что выход к морю это не решение проблем. Это только возможность. Но не она определяет успех.