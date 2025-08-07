Выход к морю – не решение проблем: о секретах успеха Азербайджана - ОБЗОР
Автор: Лейла Таривердиева
В Туркменистане продолжает работу Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC). Как сообщается, целью мероприятия является поиск решений, позволяющих им преодолеть препятствия, с которыми они сталкиваются в связи со своим географическим положением.
Уточним, что хотя Азербайджан располагается на побережье Каспийского моря, Каспий считается внутренним водоемом, так как не имеет связи с мировым океаном. Поэтому нашу страну причисляют к тем, что не имеют выхода к морю. Но, думается, все согласятся с тем, что Азербайджан смотрится странно в списке государств, подпадающих под эту категорию.
К странам указанной категории относятся Афганистан, Армения, Азербайджан, Бутан, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Эсватини, Эфиопия, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Малави, Мали, Монголия, Непал, Нигер, Северная Македония, Парагвай, Молдова, Руанда, Южный Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Замбия и Зимбабве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции заявил: "Мы собрались сегодня здесь, чтобы подтвердить непреложную истину: география никогда не должна определять судьбу".
И генсеку Организации Объединенных Наций следует поаплодировать, потому что в современном мире география не может служить тормозом для развития государств. Есть развитые страны, не имеющие выхода к морю, есть десятки беднейших стран, у которых таковой имеется. География может создавать проблемы только для островных государств, для всех остальных же причины отсутствия успеха кроются отнюдь не в отсутствии морских просторов за окном. Лучшим примером, подтверждающим этот тезис, является пример Азербайджана. Хотя мы можем похвастать и морскими пейзажами, море участвует в торговых отношениях только с непосредственными соседями. Точнее, так было до недавнего времени. Сегодня Каспий является частью международного мультимодального маршрута, соединяющего регион с другими морями, и говорить об изолированности нашего моря от мирового океана в определенном смысле уже нельзя.
В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек. Об этом сообщает Служба новостей ООН. По ее данным, хотя эти государства составляют 7 процентов мирового населения, на их долю приходится лишь чуть более 1 процента объема мировой экономики и торговли. "Это яркий пример глубокого неравенства, которое ведет к маргинализации", - сказал на конференции в Авазе Гутерриш. По его словам, страны этой категории сталкиваются с высокими торговыми барьерами, высокими транспортными расходами, у них ограничен выход к глобальным рынкам, а государственные долги достигли опасного уровня.
Беспокойство генсека ООН понятно, если мы говорим о большинстве включенных в вышеприведенный список государств. Но не обо всех. Возможно, когда-то география Центральной Азии создавала проблемы, но теперь это важный транзитный регион с быстро развивающейся транспортно-логистической инфраструктурой. Кроме того, Казахстан и Кыргызстан имеют выходы на Китай и, соответственно, к морским портам КНР. В том же Кыргызстане Китай в настоящее время строит железную дорогу, после чего страна перестанет быть региональным тупиком.
Реализованные Азербайджаном инициативы превратили географические ограничения в возможности - Сахиба Гафарова
Что касается Азербайджана, то ни одно из озвученных генсеком ООН беспокойств не является актуальным для нашей страны. Азербайджан нивелировал все возможные проблемы, связанные с отсутствием выхода к морю, инфраструктурными и логистическими проектами, решив все вопросы до того, как они превратились в проблему. В целом, Южный Кавказ имеет очень выгодное географическое расположение. Одним концом этот небольшой регион упирается в Черное море, и Азербайджан успешно пользуется грузинскими портами для осуществления собственных и транзитных торговых операций. Азербайджан и его партнеры в ЦА уже стали неотъемлемой частью евразийской и мировой экономики, и отсутствие выхода к морю не создает тут никаких препятствий.
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, говоря о мерах, необходимых для решения проблем стран, не имеющих выхода к морю, перечислила то, что Азербайджаном уже сделано. В принципе, вместо теоретических рассуждений, специалисты ООН могли бы привести пример Азербайджана. Живой пример куда более убедителен, а главное, доказывает, что география не играет особой роли и выход есть всегда.
Говоря о мерах, необходимых для успеха, госпожа Гринспан сказала: "Я бы выделила три ключевых направления. Первое - региональная интеграция. Для таких стран это особенно важно: когда вы интегрированы, через вас проходят товарные потоки, что может усилить вашу позицию в регионе.
Второе - логистика. Необходима инфраструктура, чтобы обеспечивать движение товаров на экспорт и импорт. Поэтому региональная инфраструктура так важна.
И третье - упрощение торговли: цифровизация таможни, стандарты, сближение нормативной базы. Если у каждой страны свои правила, это дорого и сложно. Упрощение торговли - важная составляющая решения логистических и экономических проблем для развивающихся стран без выхода к морю".
Президент Ильхам Алиев в одном из своих вступлений указал, что одним из условий успеха азербайджанских проектов являются дружеские отношения с соседями. Нашей стране действительно удалось установить прекрасные отношения со всеми странами, являющимися партнерами по задуманным и реализованным ею проектам. Все страны по маршрутам энергетических и логистических коридоров в своем роде интегрированы этими проектами. Что касается инфраструктуры, то и здесь осуществлена огромная работа. Международный транзит полностью обеспечен, а сегодня проводятся работы по расширению пропускной способности железных дорог и мощностей трубопроводов. Постепенно решаются также вопросы цифровизации, таможенных процедур и так далее. Эти вопросы решаемы
Если говорить о странах Центральной Азии, то последние геополитические перемены заставили эти государства приступить к ускоренному развитию транспортной сети и портов. Интегрируются железнодорожные сети ЦА и Азербайджана, отлаживается взаимодействие портов.
В своем выступлении на конференции в Авазе премьер-министр АР Али Асадов подчеркнул, что транспортная политика Азербайджана и новая современная инфраструктура превратили географические ограничения в возможности. Среди ключевых достижений он упомянул крупнейший на Каспии торговый флот, насчитывающий более 50 судов, а также судостроительный завод, на котором сейчас строится 10 кораблей. По словам азербайджанского премьера, в ближайшие годы пропускная способность Бакинского международного морского торгового порта увеличится до 25 миллионов тонн грузов. Эту инфраструктурную базу дополняют железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, девять международных аэропортов и крупнейшая в регионе компания по грузовым авиаперевозкам, что в совокупности делает Азербайджан одним из ключевых международных транспортных хабов, подчеркнул Асадов.
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, участвующая на Межпарламентском Форуме в рамках конференции в Авазе, заявила, что инициативы Азербайджана стали опорой для регионального сотрудничества и координации, способствуя укреплению торговых связей и развитию сотрудничества между развивающимися странами, не имеющими доступа к морю. Гафарова отметила, что за последние годы наша страна инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру. Так, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, создающийся Цифровой Шелковый путь, по ее словам, служат ярким примером приверженности страны укреплению региональных связей.
От Китая до Черного и Средиземного морей уже протянут Средний коридор. На днях из Турции в Европу были отправлены два грузовых состава, прибывших по Среднему коридору из Китая. Составы достигли турецкой территории всего за 15 дней. Это рекорд. Согласно статистике, объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился на 90 процентов, а время транзита по маршруту значительно сократилось. Так, контейнерные поезда из Китая достигают портов Азербайджана за 10-12 дней.
Продолжаются работы и в направлении цифровизации. Азербайджан и Казахстан в настоящее время реализуют проект прокладки подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 380 км и пропускной способностью 400 терабит/с., который соединит Сумгайыт и Актау. Транскаспийский оптоволоконный кабель является ключевым компонентом проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) и строится с целью создание цифрового коридора между Европой и Азией через Азербайджан.
Как видим, отдаленность от мирового океана не помешала транспортной и цифровой интеграции региона. Азербайджан и его партнеры доказали, что отсутствие выхода к морю это не приговор
Проблемы для большинства относящихся к этой категории стран создает не отдаленность морей, а внутренняя политическая нестабильность, недружественные соседи, все еще не преодоленные последствия колониального прошлого, отсутствие четкого видения экономических возможностей и перспектив. Многие из указанных государств богаты природными ресурсами, но не способны ими распорядиться. Показательно, что многие имеющие выход к морю страны той же Африки находятся в не лучшем положении по причине наличия тех же самых проблем. Эти проблемы не позволяют воспользоваться возможностями, которые предоставляет выход на морскую торговлю. Возьмем одну из беднейших стран - Сомали, расположенную на побережье Индийского океана. Или же Никарагуа, красиво вписанную в перешеек между Карибским морем и Тихим океаном.
Среди стран, не имеющих выхода к морю, судя по тому, что было рассказано на конференции их представителями, тоже начинается некоторое движение. Страны Сахеля работают над улучшением интеграции и превращением регионального сотрудничества в реальный инструмент развития. Замбия оживляет железную дорогу с Танзанией, а построенный между ней и Ботсваной мост позволил сократить время в пути с 14 дней до пяти часов. Зимбабве сотрудничает с соседями в строительстве железных дорог. И так далее.
Чтобы был результат, нужны разумные амбиции, политическая воля и умение работать. Азербайджан добился успеха потому, что обладает всеми этими качествами и всегда надеется только на себя. Поддержка международных организаций это хорошо в масштабе гуманитарной или консультативной помощи, но для развития экономики эти факторы ничего не значат. Когда Азербайджан искал точку опоры после восстановления своей независимости, он находился в тяжелом положении. Его экономика была разрушена, казна была пуста. За короткий по меркам истории срок - за каких-то 34 ода страна смогла превратиться в локомотив экономики своего региона, транспортно-логистический, а теперь уже и энергетический хаб, рекордно снизить государственный долг и реализовать масштабные проекты. Сегодняшний Азербайджан располагает экономическим суверенитетом, поддерживающим и политический суверенитет. И все это достигнуто с расчетом на собственные ресурсы и возможности. Баку с радостью поделится этим своим опытом со всеми желающими. Никакого невозможного тут нет.
В заключение отметим, что выход к морю это не решение проблем. Это только возможность. Но не она определяет успех.
