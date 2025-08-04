Реализованные Азербайджаном инициативы превратили географические ограничения в возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на Межпарламентском Форуме, проведённом 4-го августа в городе Аваза Туркменистана в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

По ее словам, инициативы Азербайджана стали опорой для регионального сотрудничества и координации, способствуя укреплению торговых связей и развитию сотрудничества между развивающимися странами, не имеющими доступа к морю.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что за последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру, включая Международный морской торговый порт Алят и строительство новых автомобильных и железных дорог.Азербайджан, расположенный на Транскаспийском среднем коридоре и коридоре Север-Юг, сегодня стал одним из ключевых транспортных и логистических узлов Евразии.

В своем выступлении спикер Милли Меджлиса заявила, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся краеугольным камнем Среднего коридора, служит ярким примером приверженности страны укреплению региональных связей. Кроме того, текущий проект "Цифровой Шелковый путь" - сеть волоконно-оптических кабелей, проложенная по дну Каспийского моря - способствует развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению цифровой безопасности.

Она также сообщила о другой важной инициативе, реализуемой в настоящее время - о сотрудничестве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере развития и передачи зеленой энергии. По словам спикера Сахибы Гафаровой, оставаясь приверженным концепции сотрудничества Юг-Юг, Азербайджан делится своим опытом в совершенствовании и модернизации таможенной деятельности, цифровизации и развитии инфраструктуры с другими не имеющими выхода к морю развивающимися странами, тем самым предоставляя им возможность преодолеть географическую изоляцию и достичь коллективного развития.

В завершение Сахиба Гафарова призвала международное сообщество разработать более надежные и эффективные механизмы поддержки для достижения Целей устойчивого развития развивающимися странами без выхода к морю.