Успех Азербайджана и Армении в Вашингтоне подкосил российскую «фабрику троллей»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Зависть это очень плоха черта. С завистью надо бороться, проводить аутотренинги, стоя перед зеркалом, ходить к психотерапевту, если ну никак не удается ее скрыть. Зависть - это то, что движет сейчас российской пропагандистской машиной. закачиваюсь как топливо в движущие механизмы этого огромного и неизлечимо больного организма.

Предстоящие подписание в Вашингтоне лидерами Азербайджана и Армении совместной декларации и парафирование текста будущего мирного договора вызвало приступ зависти и злости в кругах российских пропагандистов. Крикуны и провокаторы с медиа-пространства РФ повыхватывали свои ножички и размахивают ими оттуда. Правда, истерики атакуют в основном Никола Пашиняна, потому что на лидера Азербайджана душка, видимо, не хватает. Убеждать азербайджанское общество в "токсичности" переговоров в Вашингтоне было бы смешно, а вот в армянском обществе имеются некоторые пустоты, которые можно заполнить чем попало. Вот знаменосцы российской пропаганды и пытаются запихнуть туда всякое-разное про то, как плохо придется Армении и армянам после вашингтонских событий. Крышка им, одним словом.

Интересно, что некоторые уже даже не скрывают, что выступают против мирного договора Армении с Азербайджаном. До сих пор такого тезиса в визгливой пропаганде еще не было. И надо так понимать, что мирный договор российская пропаганда понимает только как договор, подписанный под присмотром России. Документы же, заключенные на других площадка, автоматически превращаются в ненужные и даже опасные.

Вот, например, незабвенный Константин Затулин, наконец, проговорился. Комментируя встречу в США, он заявил, что мирный договор с Азербайджаном "невыгоден для Армении". Затулин верен, что договор выгоден только Пашиняну, который "не мыслит национальными интересами" и "пытается Армению и себя встроить в западный мир".

Растрепанные чувства депутата Госдумы и прожженного лоббиста понять можно. После установления мира и завершения заказа на антиазербайджанскую болтовню, Затулину ничего не останется, как уходить на пенсию. Источники финансирования иссякнут. Кому будет нужен Затулин, если все вопросы решаются на другой площадке?

Понятна и желчность автора публикации в "Комсомольской правде", где с демонстративной наглостью используются сепаратистские названия азербайджанских городов. В статье столько раздражения, что прям жарко становится. Пашинян обвиняется в том, что в Вашингтоне он "продает Родину", и вообще, он "начал путь в национальные предатели" уже тогда, когда признал территориальную целостность Азербайджана. Все, конец Армении, все заберет "коварный" Азербайджан, а по Зангезурскому коридору будут проводить оружие НАТО...

До чего же нездоровая фантазия у российских пропагандистов.

Мы уже не говорим о соцсетях, где сейчас стоит ор. Пропагандистские Телеграмм-каналы задают тон для криков и взрывов эмоций. Чем недовольны? Да всем. Была надежда, что армяно-азербайджанские отношения так и останутся на уровне неопределенности и тлеющей вражды, что создавало бы питательную среду для манипуляций. Азербайджан и Армения добились успеха и утерли нос провокаторам и недоброжелателям. Мирный процесс идет и до завершения его осталось ждать недолго. И вот это некоторых особенно бесит.

Ну тут уж ничем не помочь.