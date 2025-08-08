Эта страна побила рекорд по числу утонувших за последние годы

Июль 2025 года стал одним из самых трагичных месяцев за последнее десятилетие по числу утонувших - 30 человек погибли в морях, озерах и бассейнах, свидетельствуют данные Шведского общества спасения на водах (Svenska Livräddningssällskapet).

Как передает Day.Az, это значительно больше, чем в июле прошлого года, когда было зафиксировано 19 случаев. Последний раз столь высокий показатель наблюдался летом 2018 года, когда в июле, на фоне аномальной жары, утонули 35 человек.

До этого, в 2014 году, было зарегистрировано 39 смертей.

Среди погибших - двое детей и две женщины; остальные - мужчины, большинство из них старше 60 лет. По словам генерального секретаря организации Микаэля Олоуссона, это подтверждает устойчивую тенденцию - мужчины чаще купаются в одиночку и склонны переоценивать свои силы.

В отчете также упоминается один случай утопления шведского гражданина за границей и несколько инцидентов с невыясненными обстоятельствами.

М.Олоуссон подчеркивает важность профилактической работы - как на общественном уровне, так и в кругу семьи, особенно с участием пожилых родственников. Он также раскритиковал многие муниципалитеты за недостаточное внимание к анализу рисков на общественных пляжах, несмотря на активное использование этих зон в туристических целях. В качестве положительного примера он привел город Хальмстад, где на пляже Тюлёсанд дежурят профессиональные спасатели - что, по его мнению, существенно повышает уровень безопасности.

Шведское общество спасения на водах продолжит информационную кампанию по повышению осведомленности о правилах поведения на воде.

Отметим, что с начала 2025 года по июль включительно в Швеции утонули 71 человек, по сравнению с 55 случаями за аналогичный период 2024 года.