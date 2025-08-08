Ветер усилится

С вечера 8 августа до дня 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлено желтое предупреждение.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

"В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Гедабеке, Гяндже, Горанбое, Нафталане, Хызы, Гобустане, Джалилабаде, Билясуваре, Мингячевире, Гаджикабуле, Сабирабаде, Губие, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Имишли, Бейлагане, Зардабе, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Джебраиле, а также в Ширване, Сальяне, Нефтечале, Саатлы и Агджабеди местами будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с", - говорится в сообщении.