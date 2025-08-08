В Азербайджане увеличился объем операций по этим картам

За январь-июнь 2025 года объем операций по дебетовым картам в Азербайджане составил 66,2 миллиарда манатов, что 24,5% или на 13 миллиардов 36 миллионов манатов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из общего объема операций 37,3 миллиарда манатов пришлось на электронную торговлю, 20,96 миллиарда манатов - на банкоматы, 6,1 миллиарда манатов - на POS-терминалы, 1,8 миллиарда манатов - на операции за рубежом и 35,5 миллиона манатов - на терминалы самообслуживания.

Отметим, на 1 июля 2025 года в Азербайджане насчитывалось 18 миллионов 523 тысячи дебетовых карт.