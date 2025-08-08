Немецкие медиа пишут о предстоящей в Вашингтоне встрече между лидерами Азербайджана и Армении

Ряд авторитетных изданий Германии опубликовал статьи о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в пятницу в Вашингтоне по приглашению Президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AЗЕРТАДЖ, в новостях, опубликованных на сайтах таких изданий, как Spiegel, Zeit, Tagesschau, Berliner Zeitung и другие, отмечается, что Президент Дональд Трамп выступил с новой инициативой по урегулированию конфликта и пригласил лидеров обеих стран на мирный саммит в Белом доме. Ссылаясь на публикацию Трампа на платформе Truth Social, встреча в Вашингтоне расценена как важный этап в деле нормализации отношений между двумя странами. Отмечается, что эта встреча внесет значительный вклад в мир, процветание и экономическое сотрудничество в регионе.

В сообщениях, наряду с мирными переговорами, особо подчеркивается намерение Соединенных Штатов подписать с Азербайджаном и Арменией экономически ориентированные двусторонние соглашения. Говорится о том, что в центре внимания будет вопрос строительства коридора, проходящего по территории Армении. Доводится до внимания, что в будущем, для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок, этот коридор охватит железнодорожную линию, а также нефтегазовую коммуникацию и волоконно-оптические линии связи.

В публикациях приводится информация об истории конфликта и мирных переговорах, значении завершения работы над мирным соглашением между двумя странами, о чем было объявлено в марте, а также встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, состоявшейся в июле этого года в Абу-Даби.