Президент Ильхам Алиев: «Дорога мира Трампа» откроет большие возможности для многих стран

"Дорога мира Трампа" откроет большие возможности для многих стран. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.