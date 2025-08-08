https://news.day.az/politics/1772818.html Официальный Баку выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии Мы полностью поддерживаем мирное урегулирование в Грузии на основе принципов суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Официальный Баку выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии
Мы полностью поддерживаем мирное урегулирование в Грузии на основе принципов суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Азербайджан продолжает придавать большое значение тесному партнерству и добрососедским отношениям с Грузией", - отмечается в публикации.
Следует отметить, что в этот день в 2008 году, 17 лет назад началась война между Россией и Грузией.
