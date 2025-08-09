https://news.day.az/officialchronicle/1772923.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница в азербайджано-американских отношениях Сегодня открывается новая страница в азербайджано-американских отношениях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
