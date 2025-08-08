Встреча в Вашингтоне

Предстоящая в столице США встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа, связанная с мирным соглашением между Баку и Ереваном, находится в центре внимания самых авторитетных мировых медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обширной статье, опубликованной агентством Reuters, отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу встретятся в Белом доме с Президентом США Дональдом Трампом. "Эта встреча укрепляет надежды на то, что стороны, работающие над мирным соглашением в целях урегулирования почти 40-летнего конфликта, достигнут договоренности", - пишет издание.

В публикации отмечается, что Карабахский регион признан на международном уровне территорией Азербайджана и был оккупирован армянами после распада Советского Союза. Однако в 2020 и 2023 годах Азербайджан освободил эти территории. "Одним из главных препятствий для подписания мирного соглашения является вопрос конституции Армении. Азербайджан требует от Армении изменить преамбулу конституции, в которой упоминается Декларация независимости страны 1990 года... Баку рассматривает упоминание Карабаха в конституции Армении как территориальную претензию в адрес Азербайджана", - подчеркивает агентство.

Reuters информирует, что еще одним препятствием на пути к миру является несогласованность вопроса о предлагаемом транзитном коридоре, примерно 32-километровый участок которого пройдет по территории Армении, призванном соединить большую часть Азербайджана с Нахчываном. "Азербайджан заинтересован в этом коридоре, но не хочет, чтобы Армения контролировала его, учитывая вероятность того, что Ереван вскоре запретит проезд. США предложили взять на себя управление намеченным коридором, но Армения с осторожностью отнеслась к этой перспективе, которая является политически деликатной для Пашиняна в преддверии выборов в следующем году".

В статье вашингтонского корреспондента турецкого агентства "Анадолу" говорится о том, что Дональд Трамп в своем заявлении от 7 августа заявил, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме. Он отметил: "Завтра (8 августа - ред.) они подпишут документ об официальном мирном соглашении". Отметив, что две страны на протяжении многих лет находятся в состоянии войны, Президент США сказал: "Я очень горжусь этими смелыми лидерами, поскольку они проводят правильную работу для великих народов Азербайджана и Армении. Это будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и всего мира".

Автор добавляет, что Дональд Трамп также заявил о подписании отдельных экономических договоров с обеими странами.

В статье, опубликованной на сайте Германского фонда Маршалла США (GMF), напоминается, что Азербайджан и Армения в мае заявили о согласовании текста проекта мирного соглашения. Между тем официальные лица Азербайджана все чаще говорят о скором парафировании проекта. Этот дополнительный процедурный шаг может несколько снизить риск политической эскалации. Азербайджан требует исключения из конституции Армении статьи, содержащей территориальные претензии, и обе страны также направили совместное письмо в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой распустить Минскую группу, созданную в 1992 году для содействия мирному урегулированию конфликта между ними.

GMF отмечает: "Сложнее решить вопрос Зангезурского коридора. Он касается требования Азербайджана о свободном передвижении людей и товаров по суше через Сюникскую область Армении в Нахчыван. Этот вопрос связан не только с разногласиями между Баку и Ереваном, но и с резким протестом Ирана и России против некоторых возможных решений".

The Washington Post сообщает, что официальные лица Азербайджана и Армении, как ожидается, подпишут в Белом доме документ о мирном соглашении, который предоставит США исключительные права на развитие стратегического транзитного коридора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу прибудут в Белый дом. Официальные лица США сообщили агентству Reuters, что планируемое к подписанию соглашение позволит соединить Азербайджан с Нахчываном через Армению и станет документом, который предоставит США права на развитие (коридора - ред.).

Газета пишет: "Официальные лица заявили, что США передадут территорию коридора, который сократит наземный маршрут из Азии в Европу, в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления ею. Есть надежда, что транзитный коридор предотвратит возможные боевые действия в будущем и откроет коммуникации в регионе. По словам Трампа, вместе с документом о мирном соглашении США подпишут с обеими странами двусторонние соглашения, которые полностью раскроют потенциал южнокавказского региона".

В статье под заголовком "Трамп утверждает, что достигнет исторического мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", опубликованной в издании The Guardian, отмечается, что Президент США Дональд Трамп объявил о проведении в пятницу "Исторического саммита мира" с участием лидеров Армении и Азербайджана, нацеленного на прекращение военных операций, продолжавшихся на протяжении десятилетий между двумя бывшими советскими республиками. "Обе страны в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах также провели переговоры о мирном соглашении, но этот прорыв оказался сложным. Президент США по этому поводу сказал: "Многие лидеры по сегодняшний день пытаются положить конец войне, но не добились каких-либо успехов. Моя администрация достаточно долго сотрудничает с обеими сторонами, я горжусь этими смелыми лидерами за их правильные действия".

Газета подчеркивает, что американский лидер, выразив уверенность в том, что усилия по посредничеству в различных международных конфликтах достойны Нобелевской премии мира, добавил, что Вашингтон подпишет двусторонние соглашения "с обеими странами для совместной реализации экономических проектов", что сможет раскрыть потенциал Южного Кавказа.

В статье, опубликованной на сайте телеканала France24, приведены слова Дональда Трампа о переговорах, а также представлена информация о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным посланником Президента США в Вашингтоне Стивом Уиткоффом. Отмечается, что в ходе встречи между компаниями SOCAR (Азербайджан) и ExxonMobil (США) был подписан "Меморандум о сотрудничестве". Стороны также отметили, что рабочий визит азербайджанского лидера в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа создал хорошую возможность для обсуждения повестки двусторонних отношений и региональных вопросов, состоялся обмен мнениями о процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня в регионе.

В статье издания Politico под заголовком "США прекращают давнюю вражду между Арменией и Азербайджаном", со ссылкой на источники в Белом доме отмечается, что ключом к смягчению затянувшегося конфликта является соглашение о транзитном коридоре, которое предусматривает развитие нагорной части территории Армении между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, известным как Зангезурский коридор. Один из источников отметил, что "если мы сможем разблокировать один из пазлов, возможно, остальные части сложатся сами".

Издание пишет, что совместная декларация станет первым двусторонним документом, подписанным двумя давно враждующими странами. Ожидается, что текст соглашения будет парафирован, поскольку министры иностранных дел заявили, что стороны пришли к договоренности в марте, но добились с тех пор медленного прогресса.

Издание The Hill назвало предстоящую встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне историческим событием и отметило, что Президент Дональд Трамп высоко ценит усилия по достижению мира между этими двумя странами, которые уже много лет враждуют. Соглашение, подписание которого ожидается, станет кульминацией десятилетних усилий США по прекращению конфликта, возникшего после обретения двумя странами независимости после распада Советского Союза. Вашингтон придает большое значение коридору под названием "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию", который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Армения согласилась предоставить США эксклюзивные права на развитие Зангезурского коридора сроком на 99 лет. США передадут землю в субаренду консорциуму, который будет развивать железнодорожные, нефтегазовые и волоконно-оптические линии, а также передачу электроэнергии по 27-мильному коридору.