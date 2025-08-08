В Азербайджане изменится погода

После продолжительной жаркой погоды 10 августа днём, начиная с северных и западных районов, ожидается изменение погодных условий, до 12 августа временами будут идти дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых районах Газах-Гянджинской, Балакян-Шекинской, Губа-Гусарской, Центрально-Аранской, Лянкяран-Астаринской зон, а также в Нагорном Ширване осадки будут носить ливневый характер, возможен град.

В связи с ожидаемой дождливой погодой прогнозируется повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринской зоне возможны сели.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов.