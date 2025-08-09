https://news.day.az/politics/1772995.html Астана внесла свой вклад в достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Астана внесла свой вклад в достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив город Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора", - написал Желдибай в своем Telegram-канале.
