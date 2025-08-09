Армения и Азербайджан вступают в фундаментальный этап двусторонних отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении для прессы в Вашингтоне совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом.

"Мы оставляем прошлое в прошлом и смотрим вперед. Этот этап был бы невозможен без личного участия Президента Трампа", - подчеркнул премьер-министр Армении.