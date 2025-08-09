https://news.day.az/politics/1772908.html Армения и Азербайджан вступают в фундаментальный этап - Никол Пашинян Армения и Азербайджан вступают в фундаментальный этап двусторонних отношений. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении для прессы в Вашингтоне совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом.
Армения и Азербайджан вступают в фундаментальный этап - Никол Пашинян
Армения и Азербайджан вступают в фундаментальный этап двусторонних отношений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении для прессы в Вашингтоне совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом.
"Мы оставляем прошлое в прошлом и смотрим вперед. Этот этап был бы невозможен без личного участия Президента Трампа", - подчеркнул премьер-министр Армении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре