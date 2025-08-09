https://news.day.az/officialchronicle/1772954.html Президент Ильхам Алиев назвал 8 августа историческим днем, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона Считаю 8 августа историческим днем в наших межгосударственных отношениях, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона. Безусловно, произошедшее сегодня между Азербайджаном и Арменией также будет очень важно для всего региона, для всех тех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
