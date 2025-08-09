Пакистан приветствует достигнутые соглашения между Азербайджаном и Арменией
Пакистан приветствует историческое мирное соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации пакистанского премьера Шахбаза Шарифа в соцсети Х.
В публикации отмечается, что это знаменательное событие знаменует начало новой эры мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе - регионе, пережившем десятилетия конфликтов и человеческих страданий.
"Мы поздравляем Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этим историческим соглашением, которое отражает мудрость и дальновидность в определении курса на мирное будущее для своего региона. Пакистан всегда поддерживал братский народ Азербайджана, и мы поддерживаем его в этот славный момент его истории.
Мы также высоко ценим посредническую роль США под руководством президента Дональда Трампа, которая позволила обеим сторонам прийти к соглашению, открывающему новые возможности для торговли, развития связей и региональной интеграции. Мы надеемся, что этот дух диалога послужит примером для других регионов, столкнувшихся с затяжными конфликтами", - подчеркнул Шахбаз Шариф.
