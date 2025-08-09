Азербайджан и Армения делают решительный шаг к урегулированию ожесточенного конфликта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации главы МИД Пакистана Мохаммеда Исхака Дара в соцсети Х.

"Сегодняшний день знаменует собой поистине исторический момент: Азербайджан и Армения делают решительный шаг к урегулированию ожесточенного конфликта, длящегося более трёх десятилетий.

Я высоко оцениваю дальновидность и решимость, проявленные Президентом Ильхамом Алиевым в руководстве этим процессом, и глубоко ценю роль Президента Дональда Трампа в содействии этому прорыву.

Я также сердечно поздравляю моего брата, министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с продвижением Азербайджана по пути к миру с Арменией.

Пусть эта веха проложит путь на Кавказе к будущему, свободному от тягостных теней прошлого и основанному на мире, стабильности и надежде", - говорится в публикации.