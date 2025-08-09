В США выдали лицензию Nvidia на экспорт чипов в Китай

Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию компании Nvidia для продажи КНР чипов H20.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Nvidia создавала данную модель чипов специально для китайского рынка. Отмечается, что решение о выдаче лицензии было принято после встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и президента США Дональда Трампа в среду.