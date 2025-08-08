https://news.day.az/society/1772799.html Смертельное ДТП в Евлахе В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария зафиксирована на участке дороги Халдан - Шеки, проходящей через село Акшам. Так, в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106, Honda и "Газель" один человек погиб, двое получили ранения. Их личности уточняется.
Смертельное ДТП в Евлахе
В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, авария зафиксирована на участке дороги Халдан - Шеки, проходящей через село Акшам.
Так, в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106, Honda и "Газель" один человек погиб, двое получили ранения.
Их личности уточняется.
По данному факту проводится расследование.
