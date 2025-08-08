Смертельное ДТП в Евлахе

В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария зафиксирована на участке дороги Халдан - Шеки, проходящей через село Акшам.

Так, в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106, Honda и "Газель" один человек погиб, двое получили ранения.

Их личности уточняется.

По данному факту проводится расследование.