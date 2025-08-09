Президент Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент США Дональд Трамп подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется