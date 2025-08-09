https://news.day.az/officialchronicle/1772877.html Президент Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент США Дональд Трамп подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и...
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент США Дональд Трамп подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
