Президент Ильхам Алиев: Отмена несправедливой 907-й поправки в моем присутствии имеет символическое значение

Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки "Акт о поддержке свободы" в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

"Он (Президент США Дональд Трамп - ред.) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии Президента Азербайджана - страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году", - подчеркнул глава государства.