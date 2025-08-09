https://news.day.az/officialchronicle/1772947.html Президент Ильхам Алиев: Отмена несправедливой 907-й поправки в моем присутствии имеет символическое значение Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки "Акт о поддержке свободы" в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
Президент Ильхам Алиев: Отмена несправедливой 907-й поправки в моем присутствии имеет символическое значение
Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки "Акт о поддержке свободы" в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
"Он (Президент США Дональд Трамп - ред.) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии Президента Азербайджана - страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре