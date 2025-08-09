https://news.day.az/officialchronicle/1772912.html

Президент Ильхам Алиев: Дональд Трамп приносит мир на Кавказ

Президент Дональд Трамп приносит мир на Кавказ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.