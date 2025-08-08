Президент Камеруна может остаться у власти почти до 100 лет

Уже ставший старейшим лидером в мире президент Камеруна Поль Бийя может править до 99 лет в случае победы на президентских выборах 12 октября.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-Би-Си".

Если Бийя будет избран, он пойдет уже на восьмой срок. Помимо Бийи, в выборах будут участвовать еще 12 претендентов на пост главы государства. Еще 71 кандидат был дисквалифицирован. В частности, лидер оппозиции Морис Камто был исключен из списка кандидатов решением конституционного совета страны под предлогом внутренних разногласий в выдвинувшей его партии. Сам Камто назвал это решение властей политически мотивированным.

Сейчас основными соперниками Бийи на выборах являются 78-летний глава Национального союза за демократию и прогресс Белло Буба Майгари, который возглавлял правительство во время первого президентства Бийи в 1982 году, 75-летний глава Национального фронта спасения Камеруна Исса Чирома Бакари, 52-летний лидер Социально-демократического фронта Джошуа Осих, 72-летний сын бывшего премьер-министра Западного Камеруна Акере Муна и 38-летний глава Партии национального примирения Камеруна Кабрал Либии.