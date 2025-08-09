https://news.day.az/officialchronicle/1772940.html Президент Ильхам Алиев: В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
Глава государства подчеркнул, что они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.
