Президент Ильхам Алиев: В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества

В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул, что они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.