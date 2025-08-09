МИД Азербайджана об итогах визита Президента Ильхама Алиева в США

7-8 августа 2025 года состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики опубликовало заявление по итогам визита Президента Ильхама Алиева в США, передает Day.Az.

В заявлении отмечается, что в рамках визита президенты Азербайджана и США подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки", направленный на вывод двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

