Галилейское море в Израиле напугало людей

Вода в Галилейском море в Израиле стала красной, напугав людей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, красный цвет воды в море же вызвал у местных жителей и пользователей соцсетей бурю эмоций и ассоциаций с древними библейскими событиями. Люди, знающие Священное Писание, увидели в этом явлении параллель с одной из "десяти казней Египта", когда воды Нила были превращены в кровь по воле Бога через посох Моисея. В соцсетях появилось множество комментариев, некоторые сравнивали это с возможным "знаком конца света" или предупреждением о грядущих бедах.

Однако научное сообщество и Министерство окружающей среды Израиля поспешили успокоить общественность. По их данным, окрашивание воды связано с массовым цветением зелёных водорослей, которые при определённых условиях - особенно под воздействием сильного солнечного света и повышенной температуры - вырабатывают красный пигмент, придающий воде необычный оттенок. Этот пигмент является природным и не представляет угрозы для здоровья.