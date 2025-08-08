Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня в Вашингтоне будет сделан исторический шаг в направлении устойчивого мира на Южном Кавказе. По приглашению президента США сегодня состоится трехсторонняя встреча с участием Дональда Трампа, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На повестке - подписание важной Совместной декларации, а также парафирование текста будущего мирного соглашения между двумя странами.

Предстоящие договоренности отражают ключевые инициативы, которые Азербайджан последовательно выдвигал на протяжении последних лет: от ликвидации Минской группы до признания необходимости внесения изменений в Конституцию Армении. Реализация поставленных целей откроет реальную перспективу перехода от постконфликтного состояния к полноценному межгосударственному взаимодействию.

Одним из ключевых моментов, предопределивших переход к реальным переговорам о мире, стало чёткое обозначение Азербайджаном своих условий для заключения мирного соглашения. Эти условия были озвучены на высоком уровне и не раз подтверждались официальным Баку.

Во-первых, речь идёт о необходимости окончательного завершения деятельности Минской группы ОБСЕ, которая долгое время была формальным посредником в урегулировании конфликта, но на практике утратила свою актуальность после Второй Карабахской войны. С этой целью Азербайджан предложил направить совместное обращение с Арменией в адрес ОБСЕ с требованием официальной ликвидации группы.

Поэтому, согласно предварительным договорённостям, в проекте Совместной декларации, которую стороны намерены подписать в Вашингтоне, предусмотрено совместное обращение Азербайджана и Армении к Генеральному секретарю ОБСЕ с призывом официально прекратить деятельность Минской группы. Такой шаг будет означать признание обеими странами того факта, что существовавший десятилетия формат посредничества окончательно исчерпал себя и не может служить платформой для решения современных задач.

Инициатива о совместном обращении важна не только как дипломатический жест. Она символизирует, что стороны переходят к конкретным институциональным изменениям в архитектуре мирного процесса. Азербайджан, который последовательно выступал за закрытие неэффективных форматов и за открытый диалог напрямую между государствами, тем самым получает поддержку своей позиции на международной арене.

Во-вторых, принципиальное значение имеет устранение из Конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к нашей стране. Без соответствующих изменений невозможно говорить о реальном и устойчивом мире, основанном на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности.

Обе эти позиции не являются ультиматумами, а отражают логическую и последовательную позицию Баку, нацеленную на устранение причин конфликта, а не только его последствий.

Именно на этом фоне особое значение приобретает и другой пункт проекта Совместной декларации - признание необходимости дальнейших шагов после парафирования текста мирного соглашения.

В документе подчёркивается, что после согласования содержания Соглашения о налаживании межгосударственных отношений и установлении прочного мира между двумя странами потребуется активное движение в сторону его подписания и ратификации.

Формулировка о "необходимости следующих шагов" напрямую связана с тем, что для полноценной реализации договорённостей необходимо устранить внутренние противоречия, в первую очередь те, что закреплены в основном законе Армении.

Наряду с институциональными вопросами, особое место в переговорной повестке занимает и тема региональной связности и коммуникаций. Азербайджан с момента завершения Отечественной войны последовательно подчёркивал необходимость восстановления прямого сухопутного сообщения между основной частью страны и Нахчыванской Автономной Республикой.

Позиция озвучивалась на всех уровнях, включая заявления Президента Ильхама Алиева. Принципиальность данного вопроса объясняется не только логистическими и экономическими соображениями, но и стратегической необходимостью долгосрочной стабильности в регионе.

В проекте Совместной декларации отражено, что Армения готова обеспечить беспрепятственный транзит между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. Таким образом, реализуется концепция Зангезурского коридора - важного элемента транспортной архитектуры Южного Кавказа, который может изменить расстановку сил в региональной логистике.

Формализованное согласие на этот пункт означает, что вопрос, долгое время остававшийся предметом острых дискуссий, переходит в стадию практической реализации.

Именно в контексте открытия Зангезурского коридора особенно значимым становится ещё один элемент сегодняшней повестки - подписание соглашения между Соединёнными Штатами и Арменией, касающегося условий ввода данного маршрута в эксплуатацию.

Документ, согласно сообщениям в СМИ, будет предусматривать гарантии безопасности и устойчивости транзита, а также международный контроль за выполнением обязательств.

Ключевой деталью является то, что президент США Дональд Трамп лично намерен выступить гарантом реализации Зангезурского коридора, что придаёт проекту не только дополнительный политический вес, но и международную легитимность. Участие Соединённых Штатов в таком качестве говорит о росте значимости Южного Кавказа на глобальной арене и о заинтересованности крупных держав в стабильности транспортных и энергетических маршрутов региона.

На фоне договорённостей по инфраструктуре и обеспечению транзита не менее важным шагом должно стать парафирование текста самого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

По плану, соответствующий документ будет парафирован министрами иностранных дел двух стран, что юридически означает завершение этапа согласования содержания соглашения. Иначе говоря, стороны достигли консенсуса по всем ключевым пунктам текста, который ляжет в основу будущего договора.

Парафирование - это ещё не подписание, но оно открывает путь к последующим внутригосударственным процедурам, включая ратификацию соглашения парламентами. Шаг фиксирует готовность сторон к переходу от переговоров к правовой фиксации договорённостей.

Кроме того, факт парафирования подтверждает, что достигнуто понимание не только на уровне политической воли, но и в конкретных формулировках, что делает этот этап критически важным для всей архитектуры мирного процесса.

Подписание и, тем более, ратификация мирного договора требуют выполнения ряда предварительных условий и внутриполитических процедур, особенно со стороны Армении.

Предстоящая встреча демонстрирует политическую волю обеих сторон довести процесс до логического завершения. Это сигнал для международного сообщества о том, что стороны готовы к ответственному диалогу и видят своё будущее не в конфронтации, а в прагматичном сосуществовании.

Один из ключевых следующих шагов, который определяет саму возможность окончательного подписания мирного договора, - это проведение в Армении конституционного референдума, запланированного на 2026 год.

Весь процесс, который разворачивается сегодня в Вашингтоне, неизбежно вызывает исторические параллели. Участие президента Дональда Трампа в качестве политического посредника и потенциального гаранта ряда договорённостей уже сравнивают с ролью, которую в своё время сыграл Джимми Картер на Кэмп-Дэвидской встрече 1978 года между Египтом и Израилем.

Тогда подписание соглашения между двумя враждующими странами стало поворотным моментом в истории Ближнего Востока. Аналогично, при благополучном развитии событий, переговоры в Вашингтоне могут стать основой для новой архитектуры мира на Южном Кавказе.

Такие сравнения подчёркивают не только международное значение азербайджано-армянского урегулирования, но и растущую роль Азербайджана как субъекта глобальной политики, способного вести конструктивный диалог на равных с крупнейшими мировыми центрами силы.

Вашингтонская встреча и согласованные на ней шаги демонстрируют редкий момент в истории сложных конфликтов - когда на смену недоверию приходит реальная возможность мирного будущего. Повестка, выработанная между Азербайджаном и Арменией при активном посредничестве США, охватывает как политические, так и инфраструктурные, правовые и символические аспекты нормализации.

Особенность текущего этапа в том, что стороны не ограничиваются формальными заявлениями, а переходят к конкретным механизмам реализации достигнутых договорённостей. Парафирование мирного соглашения, согласие на ликвидацию Минской группы, запуск Зангезурского коридора и конституционные изменения в Армении - всё это шаги, которые в совокупности способны не просто зафиксировать окончание конфликта, но и открыть новую страницу в отношениях между сторонами.

Определенно, окончательное подписание мирного договора, вероятно, станет делом ближайшего времени. Однако уже сегодня становится ясно: регион движется к историческому рубежу, и от ответственности сторон зависит, насколько прочным и устойчивым окажется тот мир, который только начинает складываться.