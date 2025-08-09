https://news.day.az/officialchronicle/1772930.html Президент Ильхам Алиев: Знания Президента Трампа об Азербайджане меня удивили Это моя первая встреча с Президентом Трампом, и она прошла в очень искренней обстановке. Его знания об Азербайджане меня чрезвычайно удивили. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
