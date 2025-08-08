Обычный вирус оказался скрытым возбудителем рака

Ученые установили, что распространенный тип вируса папилломы человека - бета-HPV - способен не просто усиливать повреждения кожи от ультрафиолета, как считалось раньше, но и напрямую вызывать рак, встраиваясь в ДНК клеток.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, стало первым доказательством того, что этот вирус может поддерживать рост опухоли.

Вывод был сделан после анализа случая 34-летней женщины с агрессивной плоскоклеточной карциномой кожи на лбу. Опухоль возвращалась даже после операций и иммунотерапии. Генетический анализ показал, что бета-HPV встроился в ДНК раковых клеток и производил белки, помогающие им выживать. Причиной уязвимости оказалась врожденная иммунная недостаточность: T-клетки пациентки не могли уничтожить вирус.

После пересадки костного мозга, которая восстановила работу иммунитета, рак и другие заболевания, вызванные HPV, полностью исчезли и не возвращались на протяжении трех лет.

Авторы исследования подчеркивают, что в редких случаях безобидные для большинства людей вирусы могут стать прямыми виновниками рака у пациентов с ослабленной иммунной системой.