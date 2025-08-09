Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, в субботу отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Как передает Day.Az, корабль покинул МКС в 02:15 по бакинскому времени. В рамках миссии Crew-10, которая продолжалась на орбите пять месяцев с марта, на Землю вместе с Песковым вернутся астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Корабль Crew Dragon должен будет после схождения с орбиты приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии.