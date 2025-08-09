https://news.day.az/officialchronicle/1772886.html

Президент Ильхам Алиев: Если бы не Президент Трамп, Армения и Азербайджан, вероятно, продолжали бы бесконечный процесс переговоров

Если бы не Президент Трамп, Армения и Азербайджан, вероятно, продолжали бы бесконечный процесс переговоров. Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.