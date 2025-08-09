Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стремится стать транзитной страной с более сильными позициями

Азербайджан стремится стать транзитной страной с более сильными позициями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

"Мы хотим, чтобы коридоры, пересекающие нашу территорию, были более активно задействованы в грузоперевозках. Это приносит деньги, это создаёт рабочие места, это создаёт политическое влияние", - подчеркнул глава государства.