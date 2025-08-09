https://news.day.az/officialchronicle/1772958.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма В Азербайджане никогда не было не то, что конфликтов, но даже недопонимания на почве этнических или религиозных различий. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма
В Азербайджане никогда не было не то, что конфликтов, но даже недопонимания на почве этнических или религиозных различий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
"Напротив, Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма, где представители различных религиозных и этнических групп живут как одна семья", - подчеркнул глава государства.
