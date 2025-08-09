Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма

В Азербайджане никогда не было не то, что конфликтов, но даже недопонимания на почве этнических или религиозных различий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

"Напротив, Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма, где представители различных религиозных и этнических групп живут как одна семья", - подчеркнул глава государства.