Фальшивые слёзы Франции: как Le Figaro прикрывает армянский миф

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Во французской публицистике существует особый жанр - притворная гуманитарная истерика, умело подогретая под грифом "ценностей". Это когда редактор Le Figaro Magazine, Жан-Кристоф Бюиссон, выходит в эфир с очередной "слезой скорби" по поводу судьбы "армян арцаха", изгнанных, как он утверждает, "азербайджанскими варварами". Что ж, пора снять маски. Потому что перед нами не журналист. Перед нами не гуманист. Перед нами - публичный манипулятор, клиент армянского лобби и пропагандист колониального типа, который до сих пор не может смириться с тем, что Франция проиграла в Южном Кавказе.

Кто такой Жан-Кристоф Бюиссон? Заместитель главного редактора Le Figaro, телеведущий, колумнист, хроникер, надоедливый и алчный тип. А по совместительству - давний друг армянской диаспоры, участник мероприятий с ее финансированием, приглашенный спикер в армяно-французских клубах, слуга армянской мифологии и откровенный русофил, когда речь идет о Москве времен Путина, но русофоб, когда речь заходит о независимом Азербайджане, Турции или Украине.

Бюиссон никогда не скрывал своих связей с армянскими кругами Франции. Он участвовал в презентациях книг армянских историков, не стеснялся делить трибуны с представителями ARF (Армянской Революционной Федерации), одной из самых одиозных националистических организаций, которая и сегодня не отказалась от мечты о "Великой Армении".

И теперь, спустя два года после добровольного исхода армян из Карабаха, этот господин публикует в своем аккаунте надрывное сообщение: "В эту пятницу в Le Figaro - репортаж из Армении об армянах арцаха / Нагорного Карабаха, изгнанных со своей родной земли азербайджанскими варварами. Не забудем их."

Нет, мсье Бюиссон, мы забудем их к чертовой бабушке. Потому что никто их не изгонял. Потому что именно армянская террористическая хунта в Ханкенди тогда приняла решение об эвакуации - после того как Азербайджан восстановил свой суверенитет в рамках международно признанных границ, без вторжений, без этнических чисток, без мести, без геноцида. Потому что азербайджанская армия вошла в Ханкенди не как завоеватель, а как государственная структура, взявшая под контроль свою же территорию.

Но господину Бюиссону плевать на факты. Он не журналист, он барабанщик отголосков армянского мифа, с извращенным понятием о справедливости.

Жан-Кристоф Бюиссон делает вид, что не знает: армянское население Карабаха не подверглось насильственной депортации. Оно ушло по призыву и приказу собственных сепаратистских лидеров - под аккомпанемент паники, фейков о "гуманитарной катастрофе" и откровенного давления диаспоры, которой нужен был этот исход - как медийная кровавая жертва. Не в Баку, а в Париже, Лос-Анджелесе и Марселе писались эти сценарии "исхода" - с камерами, слезами и заголовками заранее готовыми.

Азербайджан официально заявил, что каждый армянин, не замешанный в военных преступлениях, может остаться, получить паспорт, медицинское обслуживание, быть гражданином. Президент Ильхам Алиев лично давал гарантии. Более того - по линии Совета Европы, ООН, Международного Комитета Красного Креста и миссии ООН в Карабахе было установлено: никакой этнической чистки не происходило.

Но зачем Бюиссону правда, когда есть роль жертвы, которую так обожают эксплуатировать армянские лоббисты? Он - не просто журналист. Он глашатай поражения Франции, маскирующий свою озлобленность под "гуманизм".

Давайте называть вещи своими именами. Франция выброшена из Южного Кавказа, как неуместная колониальная бабушка, которая решила поиграть в геополитику, но перепутала столетия. Ее протеже - армянские сепаратисты Карабаха - капитулировали. Ее послы в регионе - провалились. Ее попытки продавить "армянский нарратив" в Брюсселе, Женеве, Вашингтоне - разбились о факты, документы, реальную дипломатию.

Сегодня, когда Азербайджан и Армения под эгидой США, при посредничестве Дональда Трампа, начали конструктивные и суверенные переговоры, именно Франция делает все, чтобы их сорвать. Почему?

Потому что Франция не является стороной мира, она - сторона войны. Парижу нужен не мир между Баку и Иреваном. Ему нужно вечное армянское горе, слезы, беженцы, фейковые геноциды. Потому что только так Франция может оправдывать свое присутствие в регионе. Только через армян - своих вечных марионеток.

Напомним, что в Вашингтоне идут новый раунд переговоров между Баку и Иреваном. Переговоры, в которых не участвуют ни Москва, ни Париж, а ведутся напрямую при активной дипломатической работе команды Трампа. Было обсуждено более 16 пунктов финального соглашения. Ключевые из них:

Признание территориальной целостности Азербайджана

Создание межгосударственной комиссии по делимитации границы

Механизм прав и гарантий для армян, желающих вернуться в Карабах

Открытие транспортных и экономических связей

Баку продемонстрировал зрелость, мощь и готовность к миру. Иреван - осторожность, но конструктив. А Париж в этот момент выслал очередного сенатора, который встал у армянского памятника в Марселе и начал орать о "геноциде".

Это не дипломатия. Это - цирк с клячами с сюжетом из XIX века.

Когда Le Figaro публикует статьи, где армяне - ангелы, азербайджанцы - "варвары", а Карабах - "древняя армянская земля", она перестает быть СМИ. Она становится рупором политической ненависти, официальным бюллетенем армянской диаспоры Франции. Ни одного интервью с азербайджанской стороны. Ни одного анализа итогов военного конфликта. Ни слова о пытках, которые армяне устраивали в оккупированных деревнях Физули, Агдаме, Ходжавенде. Ни одной фразы о Ходжалы.

Бюиссон - не просто редактор. Он - тупой лакей этой лжи. Он - политический обслуживающий персонал проигравших.

Мсье Бюиссон, вы призываете не забывать. Но мы - забудем. Потому что это не трагедия, а освобождение. Потому что не было изгнания, а было восстановление законности. Потому что все, что вы пишете, - это фальшивая история, написанная не чернилами, а слюной политической ненависти.

Истинная Европа строится не на мифах и диаспорной истерике. Она строится на правде, суверенитете и дипломатии. А правда в том, что Карабах - это Азербайджан. И никакие мсье Бюиссоны это уже не изменят.

Что делает Франция, когда проигрывает? Она начинает тупо лицемерить, играть в мораль, прятаться за маской гуманизма и в очередной раз рассказывать миру про "древние цивилизации", которых "уничтожают дикари". Старый прием метрополии, изъеденной имперским сифилисом. Жан-Кристоф Бюиссон - один из крикунов из хора этой вашей Франции. Он озвучивает ровно то, что хотят слышать в армянском ресторане в Лионе и в министерстве культуры в Париже, где армянские связи давно стали частью внутреннего лоббистского механизма.

Бюиссон не пишет - он исполняет политические поручения. Он не журналист, а шпилька в теле новой геополитики, где Франции уже не место. И он это чувствует. Отсюда истерика. Отсюда "варвары". Отсюда слюна и фальшивые слезы по "бедным изгнанным армянам", уехавшим по команде своих же кураторов. А где были эти слезы, мсье Бюиссон, когда армяне закапывали живьем азербайджанцев в Ходжалы? Где были ваши гуманистические репортажи, когда в Агдаме 30 лет стояли руины, не хуже Алеппо? Где вы были, когда в 2020 году армянская армия ракетами обстреливала жилые дома в Гяндже?

Ах да, это же "ответный удар", "оборона", "траур", "армянская трагедия". А если бы это делал кто-нибудь другой - вы бы писали о терроризме. Но армяне - ваши любимчики, ваш медийный "особый случай".

Именно поэтому Франция - не посредник, а токсичный игрок, вечно ищущий оправдание своему бессилию. Ни в Карабахе, ни в Африке, ни в Ближневосточной дипломатии Париж уже ничего не решает. Он с завистью смотрит, как Азербайджан ведет мирные переговоры в Вашингтоне, как Трамп возрождает американскую дипломатию, как Анкара и Баку строят общую инфраструктуру и укрепляют союз. А Франции остается только писать сказки в Le Figaro, где "злые тюрки нападают на бедненьких, белых и пушистых армян", словно мы живем в 102 году, а не в XXI веке.

Но вы просчитались, мсье Бюиссон. Потому что мир увидел правду. Потому что ООН, ЕС, ОБСЕ и Красный Крест подтвердили - Баку не проводил этнических чисток. Потому что армянская сторона сама подписала капитуляцию, сама демонтировала свой "режим" в Карабахе, и сама же эвакуировала население.

Да, мир запомнит, но совсем не то, о чем вы бубните со своей редакторской трибуны. Мир запомнит, как армянская армия оккупировала чужие земли, как диаспора выкрикивала лозунги мести, как Франция толкала Армению в пропасть, и как Баку, несмотря на все это, предложил мир, гарантии, возвращение, гражданство.

А вас запомнят, мсье Бюиссон, как одного из последних пропагандистов колониального мира, который проиграл, обиделся, и решил мстить через газету, превращенную в карикатуру на прессу.

История - беспощадная дама. Она не прощает тех, кто пытается навязать ей ложь.

И знаете, что самое страшное для таких как вы?

Карабах - это Азербайджан.

И теперь это знает весь мир.

И от этого вам не скрыться ни в Марселе, ни в Le Figaro, ни в армянской лавке в Париже.