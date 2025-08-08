Увеличено количество рейсов по одному из междугородних маршрутов

В рамках программы "Большое возвращение" увеличено количество регулярных автобусных рейсов Барда-Ханкенди, введенных в пользование в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что с 11 августа по направлению Барда-Ханкенди начнут действовать еще 3 рейса. Таким образом, в течение дня в этом направлении планируется осуществлять 6 рейсов. Промежуточным пунктом на указанных рейсах является город Ходжалы.

Автобусы по новым рейсам будут отправляться из Ханкенди в Барду в 07:00, 11:30 и 16:30.

Было отмечено, что в настоящее время автобусы по рейсам, выполняемым 3 раза в день, отправляются с автовокзала города Барда в 07:00, 11:30 и 16:30, а из города Ханкенди - в 09:00, 14:30 и 18:30.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az. Стоит отметить, что при покупке билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение biletim.az разрешение на въезд на освобожденные территории предоставляется автоматически.