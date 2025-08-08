Популярный у туристов город Европы внезапно опустел

Популярный европейский город, Флоренция, внезапно опустел из-за ненависти местных жителей к приезжим - там зафиксировано резкое снижение числа бронирований в отелях и апартаментах на фоне протестов против массового туризма.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Уточняется, что спад туристического спроса в итальянском городе по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается с мая. Президент местной ассоциации отельеров Моника Роккини рассказала изданию, что в настоящее время заполняемость номеров составляет всего 50 процентов. По ее словам, из-за оттока туристов владельцам гостиниц придется снизить цены.

Жителям Флоренции, вероятно, придется пересмотреть свое отношение к путешественникам, если им хочется наслаждаться вкладом туристической отрасли в развитие города, заключила президент местной ассоциации отельеров.