https://news.day.az/world/1773014.html Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана, сообщает Day.Az. Согласно заявлению, Иран рассматривает это соглашение как важный шаг к реализации устойчивого мира в регионе.
Отмечается, что Иран готов продолжать конструктивное сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для сохранения мира и стабильности, экономического развития региона посредством двустороннего и регионального сотрудничества.
