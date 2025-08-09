Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана, сообщает Day.Az.

Согласно заявлению, Иран рассматривает это соглашение как важный шаг к реализации устойчивого мира в регионе.

Отмечается, что Иран готов продолжать конструктивное сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для сохранения мира и стабильности, экономического развития региона посредством двустороннего и регионального сотрудничества.