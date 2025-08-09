Азербайджан и Армения написали историю в Вашингтоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян написали историю в Вашингтоне при участии Президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

"Я очень рада, что достигнуто историческое соглашение Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном с участием Президента Трампа. Франция могла бы сыграть ключевую роль в мирном процессе, если бы 99,99% политиков не следовали слепо за армянским лобби", - сказала она.

По словам Гуле, Париж занял крайне однобокую позицию, что привело к его исключению из переговорного процесса.

"Надеюсь, что Франция в скором времени восстановит хорошие отношения с Азербайджаном. Я горжусь тем, что всегда была на правильной стороне истории", - подчеркнула сенатор.