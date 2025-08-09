Президент Ильхам Алиев: В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО

В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО - десять союзников США. Наши поставки газа охватывают 14 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

Глава государства отметил, что Азербайджан является одной из лидирующих стран в мире с точки зрения поставок газа.