https://news.day.az/officialchronicle/1772955.html Президент Ильхам Алиев: В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО - десять союзников США. Наши поставки газа охватывают 14 стран. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО
В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО - десять союзников США. Наши поставки газа охватывают 14 стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Глава государства отметил, что Азербайджан является одной из лидирующих стран в мире с точки зрения поставок газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре