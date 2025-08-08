ЦБ Азербайджана выдал обязательные предписания трем кредитным союзам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания кредитным союзам Hacıoğlu Kredit İttifaqı, Stimul и İnci Kredo.

Как передает Day.Az со ссылкой на регулятора, предписания были вынесены в связи с тем, что указанные кредитные союзы не представили отчеты за II квартал 2025 года.

Отмечается, что это является нарушением пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". В связи с этим, руководствуясь подпунктом 4.4.4 "Правил предоставления лицензий кредитным союзам на осуществление банковских операций", Центральный банк Азербайджана выдал обязательное предписание ООО Hacıoğlu Kredit İttifaqı о немедленном предоставлении отчетов, а также об их своевременном представлении в последующие отчетные периоды.