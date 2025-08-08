https://news.day.az/world/1772869.html Пашинян прибыл в Белый Дом - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый Дом, сообщает в пятницу Day.Az. Отметим, что скоро состоится двусторонняя встреча Пашиняна с Президентом США Дональдом Трампом. Новость обновляется
Пашинян прибыл в Белый Дом - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый Дом, сообщает в пятницу Day.Az.
Отметим, что скоро состоится двусторонняя встреча Пашиняна с Президентом США Дональдом Трампом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре