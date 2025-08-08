Пашинян прибыл в Белый Дом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый Дом, сообщает в пятницу Day.Az.

Отметим, что скоро состоится двусторонняя встреча Пашиняна с Президентом США Дональдом Трампом.