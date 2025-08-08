ЕС выделит Украине 3,2 млрд евро

Совет ЕС одобрил 4-й очередной платеж в размере более 3,2 млрд евро на поддержку Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Совете ЕС.

"Украина получит более 3,2 млрд евро финансирования после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше помощи в рамках программы Ukraine Facility", - говорится в сообщении.