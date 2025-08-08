Автор: Айтен Алиева, докторант Института политических наук Венского университета, эксперт по вопросам стратегий в сфере геополитики, транспортных и энергетических коридоров, международной связности (connectivity) по регионам ЕС, Китай и Южный Кавказ.

Специально для Day.Az.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией формируется под влиянием глубоких геополитических сдвигов, затронувших как сами стороны, так и их ключевых внешних партнёров после Второй Карабахской войны 2020 года. Эти изменения трансформировали дипломатический, оборонный и экономический контекст переговоров, открыв новые возможности для прогресса, но одновременно создав дополнительные сложности.

Стратегическая переориентация Азербайджана

В последние годы отношения Азербайджана с Россией вступили в фазу заметного охлаждения. Этому способствовали несколько факторов: снижение способности Москвы быть беспристрастным посредником из-за военного вмешательства в Украине, напряжённость вокруг мандата российских миротворцев в Карабахе, а также разногласия по вопросам региональных инфраструктурных проектов, таких как Зангезурский коридор. На этом фоне Баку активизировал усилия по диверсификации стратегических партнёрств.

Наиболее заметным направлением стало всестороннее стратегическое партнёрство с Китаем, охватывающее как политическую координацию, так и масштабное инфраструктурное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Это сотрудничество укрепляет роль Азербайджана как ключевого транзитного узла в Евразии, снижая зависимость от транспортных маршрутов, контролируемых Россией.

Параллельно, стратегический военный союз с Турцией, институционализированный в июне 2021 года посредством Шушинской декларации, углубил оборонное сотрудничество, перешагнув рамки символического партнёрства. Этот альянс обеспечивает Баку реальную военную поддержку со стороны государства - члена НАТО, существенно меняя региональный баланс сил и ослабляя сдерживающее влияние России.

Сближение с Соединёнными Штатами - выраженное в усилении дипломатического взаимодействия, энергетическом сотрудничестве и совместной заинтересованности в диверсификации евразийских транспортных путей в обход России - стало ещё одним элементом многовекторной внешней политики Азербайджана. Такое выстраивание отношений усиливает позиции Баку на переговорах, позволяя опираться на политическую поддержку Запада в противовес давлению со стороны России и Ирана.

В то же время, в 2025 году наметился заметный поворот в отношениях с Ираном, чему способствовал визит президента Ирана в Азербайджан. Обе стороны подтвердили общую заинтересованность в региональной связанности, энергетическом сотрудничестве и стабильности приграничных районов. Несмотря на исторические периоды напряжённости, этот дипломатический диалог сопровождается тем, что Тегеран сохраняет традиционно хорошие отношения с Арменией - таким образом, Иран становится потенциально значимым, пусть и осторожным, участником мирного процесса.

Смена союзов Арменией

Со своей стороны, Армения постепенно дистанцируется от России и таких структур, как ОДКБ. Процесс сближения с США выражается в активной поддержке Вашингтоном институциональных реформ, усилий по экономической диверсификации и укреплению суверенитета Армении. Пусть в менее выраженной форме, но наблюдается также осторожное потепление в отношениях с Китаем - в первую очередь в экономической сфере, поскольку Армения стремится снизить чрезмерную зависимость от российского транзита и торговли.

Наиболее значительным прорывом стало продвижение в процессе нормализации с Турцией, увенчавшееся встречей Пашиняна и Эрдогана в июне 2025 года. Этот шаг не только имеет важное двустороннее значение, но и непосредственно затрагивает армяно-азербайджанский мирный процесс, поскольку Анкара прямо увязывает нормализацию с Ереваном с урегулированием ключевых споров между Арменией и Азербайджаном.

Армения также сохраняет позитивные отношения с Ираном, который остаётся важным экономическим и транзитным партнёром, а также традиционным противовесом турецко-азербайджанскому влиянию в регионе.

Евросоюз также усилил свою роль в регионе. В отношениях с Азербайджаном это выразилось в расширении энергетического сотрудничества - в частности, в контексте наращивания экспорта каспийского газа в Европу и поддержки европейских усилий по диверсификации источников энергопоставок. В случае Армении акцент был сделан на гуманитарной и финансовой поддержке, а также на содействии реформам управления. ЕС применяет двойственный подход, взаимодействуя с обеими странами, но избегая прямого участия в вопросах безопасности.

Формирование новой среды для посредничества

Снижение влияния России ослабило монополию на формат трёхсторонних переговоров и открыло путь для более активного вовлечения других игроков - США, ЕС, Турции, Китая и Ирана.

Для Армении сближение с Турцией и Западом создаёт пространство для манёвра и перспективу экономического выхода из изоляции, но в то же время вынуждает Ереван занимать более реалистичную позицию на переговорах. Позитивные отношения с Ираном и помощь ЕС помогают поддерживать устойчивость армянской экономики в условиях стратегической переориентации.

Вашингтонский саммит (8 августа 2025 года): историческая встреча и прорыв

8 августа 2025 года в Вашингтоне состоится историческая трёхсторонняя встреча при посредничестве Президента США Дональда Трампа, с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Целью встречи станет ускорение мирного процесса и укрепление стратегического взаимодействия между сторонами.

Активная роль Трампа в этом процессе уже сравнивается с участием Джимми Картера в Кэмп-Дэвидских соглашениях 1978 года, подчёркивая значимость американского посредничества. Подписанные договорённости открывают новую фазу многосторонней дипломатии с участием США, Турции, Китая, России и региональных игроков в более сбалансированной и гибкой системе.

Лидерство Президента Ильхама Алиева: стратегическое мышление и геополитическое чутьё

Политический успех Президента Ильхама Алиева - результат стратегического мышления, умения эффективно использовать международные процессы, сочетания военных и дипломатических инструментов, внутренней консолидации власти и построения широкой сети внешнеполитических партнёрств.

С самого начала Президент Ильхам Алиев чётко обозначил основные цели Азербайджана - восстановление территориальной целостности, создание беспрепятственной связности с Нахчываном через Зангезурский коридор и достижение всеобъемлющего мирного соглашения с Арменией.

Глава государства также сумел грамотно воспользоваться изменениями в мировой политике. На фоне втянутости России в украинский конфликт он диверсифицировал внешние связи, привлекая инвестиции Китая и интегрируясь в масштабные инфраструктурные проекты. Одновременно он усилил сотрудничество с Турцией и США, что расширило экономические и политические возможности страны, при этом не отказываясь от прагматичного диалога с Ираном.

Победа в Отечественной войне 2020 года кардинально изменила реальность, усилив позиции Азербайджана в переговорах. Президент Ильхам Алиев соединил военный успех с активной дипломатией, выдвинув мирную повестку, которая сочетает твёрдость в вопросах суверенитета с готовностью к конструктивному диалогу.

Поддержка Турции, сближение с США, сотрудничество с Ираном и Китаем - всё это формирует многослойную и надёжную систему поддержки, укрепляющую влияние Баку.

Таким образом, Президент Ильхам Алиев не только восстановил суверенитет Азербайджана, но и заложил основы для устойчивого мира и экономического развития в регионе. Его дипломатическое мастерство и стратегическая гибкость сделали Азербайджан одним из ключевых акторов Евразии, способным эффективно отстаивать национальные интересы и способствовать региональной стабильности.