У iPhone появилась новая интересная функция

В бета-версии iOS 26 появилась новая функция, позволяющая пользователям устанавливать напоминания о необходимости перезвонить на пропущенные вызовы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GizChina.

Для установки напоминания необходимо перейти в раздел "Недавние" приложения "Телефон", провести пальцем по пропущенному вызову и выбрать кнопку "Напомнить". Пользователю будут предложены несколько вариантов времени: через час, вечером, на следующий день или в заданное вручную время.

Такое напоминание имеет кнопку быстрого вызова, что снижает количество действий для обратного звонка. Apple акцентирует внимание на том, что функция работает без использования алгоритмов машинного обучения или искусственного интеллекта.

Удалить напоминание можно, повторно проведя пальцем по номеру в истории звонков.

Официально нововведение станет доступно всем пользователям iPhone с выходом стабильной версии iOS 26 в середине сентября. На данный момент загрузить iOS 26 можно в бета-версии - этот процесс доступен и рядовым пользователям, но такая прошивка имеет разные недоработки.