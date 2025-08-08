Пашинян встретился со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Вашингтоне со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ. Вопросы, обсуждавшиеся на встрече, пока не разглашаются.