Пашинян встретился со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Вашингтоне со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ. Вопросы, обсуждавшиеся на встрече, пока не разглашаются.
